Собянин заявил, что МЦК работает на пределе возможностей

Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей и побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) даст еще больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали – какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК – прим. ВЗГЛЯД) … Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – прим. ВЗГЛЯД), уже работает на пределе своих возможностей», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА «Новости».

Как отметил мэр столицы, после запуска БКЛ будет еще больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок.

«Часть перегруженных станций уже сегодня за счёт новой логистики пассажиров будут разгружаться», – добавил он.

1 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».