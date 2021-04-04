Восемь полицейских погибли в Индии при нападении террористов

Восемь полицейских погибли, еще минимум 18 пропали после столкновения с террористами в центральном индийском штате Чхаттисгарх, сообщил телеканал India TV.

В субботу две тысячи полицейских Индии провели крупную операцию в лесах Южного Бастара, где находились маоисты. Началось столкновение, продлившееся три часа, во время операции были ликвидированы не менее 15 боевиков. Об этом информирует РИА «Новости».

«Я преклоняюсь перед жертвой наших храбрых сотрудников сил безопасности, погибших во время борьбы с маоистами в Чхаттисгархе. Народ никогда не забудет их доблести. Мои соболезнования их семьям. Мы продолжим нашу борьбу с этими врагами мира и прогресса. Пусть раненые скоро поправятся», – принес соболезнования в связи с гибелью военных в ходе спецоперации глава МВД страны Амит Шах. Также свои соболезнования выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В 2020 году в Индии 17 солдат погибли в столкновении с партизанами-маоистами наксалитами.

Напомним, боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни и нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, восточной части Махараштры. В районах, где они действуют, идет настоящая партизанская война.