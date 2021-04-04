 

В Одессе патрульные задержали водителя, который сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП

04.04.2021, 9:58, Новости дня
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В Одессе патрульная полиция задержала водителя, который совершил ДТП и сбежал с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook 3 апреля.

Авария произошла у Александровского сквера в Приморском районе Одессы.

“Водитель автомобиля Hyundai наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и скрылся с места происшествия. В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставили в больницу. Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель”, – говорится в сообщении.

Патрульные позже обнаружили авто с характерным повреждением лобового стекла.

“Общаясь с инспекторами, водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Для выяснения всех обстоятельств происшествия его передали следователю”, – говорится в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что согласно ст. 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за то, что водитель оставил место ДТП, к которому они причастны, предусмотрен штраф 3400 грн, а если в результате аварии есть пострадавшие, водитель несет уголовную ответственность.

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/3985094744884074


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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