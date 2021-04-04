“Помните: молитва сильна и дома”. Зеленский поздравил католиков с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков, празднующих 4 апреля Пасху, и призвал их не ходить сегодня в церкви. Об этом глава государства написал в Facebook.

Он напомнил, что пандемия коронавируса до сих пор остается вызовом для людей.

“Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома и ради собственного же здоровья и ради здоровья родных, смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов – испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее”, – подеркнул президент.

Он пожелал католикам благополучия, здоровья и веры, которая “делает жизнь в разнообразной Украине комфортнее”.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2786606298256395

В 2021 году католическая Пасха отмечается 4 апреля.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,745 млн случаев коронавируса, умерло более 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

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