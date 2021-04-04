ПЦР-тест подтвердил коронавирус у президента Аргентины, который привился “Спутником V”

ПЦР-тест подтвердил у президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его команда медиков, пишет Buenos Aires Times.

Сейчас аргентинский лидер находится на самоизоляции в резиденции Оливос. Он заявил, что чувствует себя хорошо и не знает, как мог заразиться, ведь “был очень осторожным”.

Тест первой леди Фабиолы Яньес показал отрицательный результат.

3 апреля Фернандес сообщил, что экспресс-тест показал у него наличие коронавируса. Он решил сдать тест после того, как почувствовал головную боль, а температура поднялась до 37,3.

21 января Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. Как пишет Buenos Aires Times, он, скорее всего, получил и вторую дозу вакцины, хотя официально об этом не сообщали.

После информации о заражении президента коронавирусом разработчик вакцины заявил, что “Спутник V” “на 91,6% эффективен против инфицирования и на 100% эффективен против тяжелых случаев”.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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