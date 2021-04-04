 

Зеленский получил выговор от Байдена во время телефонного разговора – политолог Погребинский

04.04.2021, 9:48, Разное
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По словам аналитика, ситуация с распространением коронавируса на Украине находится на грани катастрофы. Также Погребинский напомнил, что в начале марта на юго-востоке страны обострился военный конфликт. Эксперт заявил, что Владимир Зеленский ничего не делает для того, чтобы решить кризис.

Погребинский также рассказал, что украинский лидер с нетерпением ждал звонка от американского коллеги. Зеленский рассчитывал на поддержку со стороны Вашингтона, но вместо этого он “получил выговор” от Байдена за нежелание проводить реформы в стране.

В эфире телеканала “Первый независимый” эксперт посоветовал властям Незалежной расставить приоритеты и сосредоточиться на внутренних проблемах, в частности, мирном урегулирования конфликта в Донбассе и своевременном обеспечении населения вакциной.

Телефонные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись в минувшую пятницу, 2 апреля. Как сообщает Politico, беседа президентов длилась больше получаса. Американский лидер пообещал поддержать суверенитет Украины “перед лицом российской агрессии” в Крыму и Донбассе.

Общее число украинцев, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 1,74 миллиона. За прошедшие сутки в стране выявили 13,7 тысячи новых случаев. Полностью выздоровели и покинули больницы 1,34 миллиона граждан. Скончались 34 тысячи человек.



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