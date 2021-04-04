 

Из Оружейной палаты Московского Кремля пропала печать Сатаны

04.04.2021, 9:33, Разное
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«Особо ценный экспонат», пропавший из запасника Оружейной палаты, оказался печатью Сатаны, хранившейся в Кремле 473 года.

Следственный комитет вторые сутки ведёт допросы сотрудников Музеев Кремля, но никаких следов не обнаружено. Впервые печать Сатаны упоминается в инвентарных списках Кремля 14 января 1547 года, накануне коронации Ивана Грозного.

С тех пор она постоянно находилась в специальной пятиугольной комнате, где на каждой из стен висела чудотворная икона. Вход в комнату охранялся офицерами Кремлёвского полка. Они категорически утверждают, что с поста не отлучались и медную дверь с изображением меноры никто не открывал. Если бы не камера видеонаблюдения, направленная на стеклянный куб с печатью, её исчезновение ещё долго бы не обнаружилось.

В комнату, где она хранится, люди входят крайне редко. Доступ можно получить только по личному указанию Президента России. В XXI веке печать извлекали из куба лишь однажды – 4 июля 2007 года, когда на сессии МОК в Гватемале решалась судьба зимней Олимпиады 2014 года. В ХХ веке известен лишь один случай использования печати – 15 мая 1985 года, накануне объявления «горбачёвской» антиалкогольной кампании.

Официально никакие версии пока не оглашались, но всё руководство Следственного комитета внезапно отправилось в Белоруссию. Туда же выехало несколько колонн военных автомобилей без номерных знаков и главный военный раввин России Аарон Гуревич. Высшие должностные лица России рассредоточены по регионам и укрыты в правительственных бункерах. Отбой тревоги дадут только тогда, когда печать Сатаны вернётся на своё место.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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