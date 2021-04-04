 

В ответ на приостановку поставок тухлых яиц Грузия закроет завод «Боржоми» в Саранске

04.04.2021, 9:32, Разное
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Грузинский производитель минеральной воды «Боржоми» – компания «IDS Borjomi Georgia» объявила о введении ответных мер после решения Минпромторга временно приостановить поставки в Грузию тухлых яиц в связи с инцидентом с журналистом-мультипатридом Владимиром Познером, произошедшем 1 апреля в Тбилиси.

По мнению производителя, наиболее действенной мерой станет 50-ти процентное ограничение поставок минеральной воды «Боржоми» в РФ. Для этого компания закроет производственную линию на своём предприятии в Саранске, где и производится основная часть продукции торговой марки для российского рынка.

Поскольку доля «Боржоми» на рынке минеральных вод, продаваемых в России, составляет около 50 %, решение компании станет болезненным для потребителей и приведёт к дефициту товаров этой категории и росту цен. Вместе с приостановкой выпуска «Боржоми» Саранский завод минеральных вод продолжит выпуск других марок: «Саранской», «Саранской лайт» и «Саранской Gold».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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