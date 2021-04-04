 

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

04.04.2021, 9:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников – людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев. За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны», – говорится в телеграмме.

Президент выразил убеждение, что, сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи. «В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов», – говорится в сообщении.

День геолога с 1966 года отмечают в первое воскресенье апреля.



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