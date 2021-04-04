 

В Индонезии 20 человек погибли из-за оползней и наводнений

04.04.2021, 9:24, Новости дня
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По меньшей мере 20 человек погибли, еще около пяти числятся пропавшими без вести в результате паводков и оползней на востоке Индонезии, сообщило агентство Синьхуа.

По словам представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, удар стихии произошел в ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько строений были смыты, разрушен мост. Все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.

В марте в результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган провинции Западная Ява пострадали не менее 20 человек.



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