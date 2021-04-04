 

В Украине за сутки от COVID-19 умерло более 200 человек

04.04.2021, 9:02, Новости дня
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В Украине за сутки 3 апреля подтвердили 13 738 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди заболевших – 504 ребенка и 216 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки умерло 258 человек, выздоровело 4657 пациентов, госпитализовано 5545  заболевших.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 745 709  случаев коронавируса, умерло 34 333 человек, выздоровело 1 347 193 заболевших.

3 апреля в Украине провели 75 538 тестирований на COVID-19, из них методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9030 и 30197 экспресс-тестов на антиген.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/903484053527924

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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