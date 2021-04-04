 

В Украине сделали более 290 тыс. прививок от коронавируса

04.04.2021, 9:02, Новости дня
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В Украине прививки от коронавируса с начала кампании вакцинации получили 290 566 человек, обе дозы препарата ввели двум украинцам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

3 апреля в стране вакцинировали 3 919 человек. 

“В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек”, – утонил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/903484053527924

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. 

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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