 

Трамп посвятил пасхальную речь фальсификации выборов в США

04.04.2021, 8:28, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп поздравил своих сторонников в преддверии католической Пасхи, он посвятил свою речь фальсификации выборов, пишет The Hill.

«К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это», – сказал он, передает «Московский комсомолец».

Трамп также раскритиковал прессу за то, что его утверждения о фальсификациях были названы необоснованными, а также пообещал опубликовать материалы, доказывающие его правоту. «В остальном [поздравляю] с Пасхой», – заключил экс-президент США.

Экс-президент США до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена – такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

В феврале в США подсчитали ущерб от заявлений Трампа. СМИ сообщили, что ущерб, нанесенный 6 января беспорядками на Капитолии, составил 519 млн долларов.



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