 

При стрельбе в американском штате Алабама пострадали пять человек

04.04.2021, 8:28, Новости дня
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Пять человек пострадали в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама, пострадавшие находятся в больнице, информирует телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

Согласно заявлению, инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу. Полиция уже задержала нескольких подозреваемых, передает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщали, что двое мужчин и одна женщина погибли в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд, устанавливаются причастные к преступлению.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Например, 1 апреля при стрельбе в штате Калифорния погибли четыре человека, еще двое получили ранения. До этого при стрельбе в супермаркете в США погибли шесть человек. В марте в спа-салонах штата Джорджия за час застрелили семь человек. В феврале два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане. Кроме того, в январе в американском Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.



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