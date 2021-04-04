 

Перечислены популярные у россиян объекты коллекционирования

04.04.2021, 8:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самое популярное увлечение среди коллекционеров – нумизматика, также россиянам нравится собирать статуэтки, игрушки и марки, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

По данным опроса, монеты и бумажные деньги разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). На втором месте по популярности находятся статуэтки и фигурки (11%), информирует RT.

Многие россияне собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), музыкальные записи и посуду (по 3%), а также магниты (2%).

В целом только 27% опрошенных заявили, что собирают коллекции, а 73% этого не делают. В качестве причин они назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места.

При этом 24% респондентов дали ответ «Другое», подразумевая коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.

По данным сервиса, в опросе приняли участие 5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на продукты. По данным исследования, около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тыс. рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тыс. рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Алматы вслед за Нур-Султаном приостановили плановую госпитализацию

18.12 / “В душе я дерзкая пацанка”. Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала

04.12 / СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

28.07 / Украина и Польша объединяются против «Северного потока — 2»

02.02 / «Выглядит абсолютно счастливой» – компания Маска вживила в мозг обезьяны чип, чтобы она могла играть в видеоигры

25.07 / Митрополит Иларион пожаловался, что не может посетить могилу деда на Украине

20.10 / Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из “Крепкого орешка”. Видео

25.06 / В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

14.10 / Эхо BLM – в Англии и Уэльсе ухудшилась статистика по преступлениям на почве ненависти

02.03 / Представлен новый Mercedes-Benz C-Class

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)