Перечислены популярные у россиян объекты коллекционирования

Самое популярное увлечение среди коллекционеров – нумизматика, также россиянам нравится собирать статуэтки, игрушки и марки, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

По данным опроса, монеты и бумажные деньги разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). На втором месте по популярности находятся статуэтки и фигурки (11%), информирует RT.

Многие россияне собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), музыкальные записи и посуду (по 3%), а также магниты (2%).

В целом только 27% опрошенных заявили, что собирают коллекции, а 73% этого не делают. В качестве причин они назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места.

При этом 24% респондентов дали ответ «Другое», подразумевая коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.

По данным сервиса, в опросе приняли участие 5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на продукты. По данным исследования, около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тыс. рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тыс. рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тыс. рублей.