3 апреля боевики 10 раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

3 апреля российско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 3 апреля.

“В районе оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от населенного пункта Пески российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов”, – отметили в сообщении.

Вблизи Авдеевки, Широкино и Водяного боевики применили крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

“Недалеко от населенного пункта Шумы произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевую травму несовместимую с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил”, – рассказали в штабе ООС.

С начала суток 4 апреля режим прекращения огня не нарушался.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/513333736329342/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

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