Побережье Сахалина засыпало сельдью

Берега Сахалина в воскресенье утром усыпало тихоокеанской сельдью, явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», – написал Лисицын в Instagram.

По его словам, благодаря этому явлению видно, что признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Нерестовый ход только начался.

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Публикация от Дмитрий Лисицын (@lisitsyn_sakhalin)

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что регулярное употребление сельди, скумбрии, сардины, сайры и другой дикой рыбы северных морей, богатой омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, позволяет снизить холестерин без лекарств.