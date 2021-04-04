 

Режим ЧП объявили в округе Флориды из-за угрозы разлива химикатов

04.04.2021, 7:34, Новости дня
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Режим чрезвычайного положения введен в округе Манати американского штата Флорида ввиду угрозы прорыва резервуара с химикатами, сообщил губернатор штата Рон Десантис.

«Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления», – приводит слова губернатора Флориды ТАСС.

По сведениям телеканала ABC, речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Власти отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. В зоне ЧП находится более 300 домов.

Напомним, в августе 2015 года утечка серной кислоты привела к эвакуации жителей города Терре Хот на северо-востоке США.



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