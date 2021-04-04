 

На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского

04.04.2021, 7:34, Новости дня
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Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх в программе «Новости 24 часа» заявила, что сидеть «в роскошном кабине, снимая стримчики» является одной из основных функций президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский народ, отметила Артюх, «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». При этом она выразила мнение, что это «одна из основных функций главы Украины», передает РИА «Новости».

Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – «холуй» России.

В ноябре 2020 года глава Белоруссии Александр Лукашенко «грубо» ответил Зеленскому на нежелание называть его президентом. В январе в МИД Украины призвали Лукашенко «не поучать» президента Украины.



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