 

Названы смартфоны с самыми мощными аккумуляторами

04.04.2021, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

От надежности и емкости аккумулятора зависит, в конце концов, качество работы любого мобильного устройства. Вы ведь можете приобрести высококлассный смартфон с самыми продвинутыми функциями, но затем по пять раз на день ставить его на зарядку. Какое же тут качество?

Эксперты попытались составить четкий рейтинг смартфонов с самыми мощными аккумуляторами, но затем оказалось, что одного только показателя емкости недостаточно. Мы также часто встречаемся с другой проблемой: гаджет долго держит заряд, но только в тех случаях, если большинство предлагаемых функций отключены.

Поэтому специалисты установили другие параметры. Качественными аппаратами в бюджетном сегменте (до 15 тыс. руб.) названы те, которые в середине срока эксплуатации требуют зарядки не чаще, чем раз в двое суток. К среднему и дорогому сегменту требования выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Посол США посетил МИД России

21.07 / От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7

24.09 / Ученые выяснили, когда была открыта нержавеющая сталь

12.01 / Генштабы РФ и США обсудили международную безопасность

29.07 / Эксперт оценил возможность замены Кучмы на Кравчука в переговорах по Донбассу

18.12 / Лето упущенных возможностей — Der Tagesspiegel о провале Минздравом Германии программы по созданию резерва средств защиты от коронавируса

10.11 / Помпео назвал главный приоритет американской дипломатии

29.09 / Имя Taraschi возродят для нового суперкара

20.08 / На заседании ТКГ Украина согласовала 20 участков для разминирования и четыре новых участка разведения сил

03.04 / Названо общее число вакцинированных от COVID россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)