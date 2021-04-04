Названы смартфоны с самыми мощными аккумуляторами

От надежности и емкости аккумулятора зависит, в конце концов, качество работы любого мобильного устройства. Вы ведь можете приобрести высококлассный смартфон с самыми продвинутыми функциями, но затем по пять раз на день ставить его на зарядку. Какое же тут качество?

Эксперты попытались составить четкий рейтинг смартфонов с самыми мощными аккумуляторами, но затем оказалось, что одного только показателя емкости недостаточно. Мы также часто встречаемся с другой проблемой: гаджет долго держит заряд, но только в тех случаях, если большинство предлагаемых функций отключены.

Поэтому специалисты установили другие параметры. Качественными аппаратами в бюджетном сегменте (до 15 тыс. руб.) названы те, которые в середине срока эксплуатации требуют зарядки не чаще, чем раз в двое суток. К среднему и дорогому сегменту требования выше.