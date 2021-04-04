 

В Лондоне задержали протестующих против расширения полномочий полиции

04.04.2021, 6:40, Новости дня
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В ходе прошедшей в субботу акции протеста в британской столице против законопроекта о расширении полномочий полиции при разгоне манифестаций были задержаны 26 демонстрантов, говорится в сообщении правоохранительных органов Лондона.

«На данный момент 26 человек были задержаны за различные правонарушения, включая нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка», – приводит текст сообщения ТАСС.

По версии правоохранительных органов, у одной из задержанных было изъято холодное оружие. «Полицейская операция продолжается, поэтому число задержаний, вероятно, вырастет», – не исключили органы правопорядка. По их оценке, в демонстрации в центре Лондона приняли участие около 2 тыс. человек. В стычках с агрессивно настроенными манифестантами незначительные травмы получили десять полицейских.

Всего в акциях протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции при разгоне манифестаций по всей Великобритании приняли участие тысячи человек. Мирная демонстрация, состоявшаяся пару недель назад в Бристоле, переросла в беспорядки, обернувшиеся разгромом полицейского участка и поджогом служебных автомобилей.

Напомним, в пятницу власти Британии запустили агитационную компанию против объятий в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди сделавших прививку. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.



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