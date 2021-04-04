На Украине предположили получение Зеленским «выговора» от Байдена

Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от глава американской администрации Джо Байдена в ходе первого телефонного разговора между политиками.

Как отметил эксперт, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), а Зеленский, по мнению Погребинского, ничего не делает для того, чтобы это исправить, передает РИА «Новости».

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», – сообщил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».

Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. «Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству», – отметил он. При этом политолог посоветовал властям Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Напомним, в пятницу Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной и борьбу с коррупцией. Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский во время первого телефонного разговора не успели обсудить экономическое взаимодействие.