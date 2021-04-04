Ученые обнаружили последствия ледникового периода на дне Черного моря

Как оказалось, еще не все последствия ледникового периода преодолены матушкой-природой. Так, ученые из Бременского университета в глубоководной части Черного моря обнаружили наличие гидратов, которые «ведут себя» так, будто глобальное замерзание все еще продолжается.

Речь идет о молекулах метана, которые окружены молекулами воды, уточняют исследователи. Именно такие залежи газа были обнаружены недалеко от побережья Румынии на большой глубине.

Ученые полагают, что данная смесь образовалась примерно 11,5 тысяч лет назад. Именно тогда данный регион переживал последний ледниковый период. Поскольку речь идет о весьма изолированном от поверхности планеты пространстве, время там будто остановилось.