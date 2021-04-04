 

Археологи отчитались о многолетнем исследовании на Куликовом поле

04.04.2021, 6:16, Новости дня
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Несмотря на многолетние исследования, ученые все еще не могут подробно рассказать о Куликовской битве 1380 года, которая, напомним, положила конец монголо-татарскому игу. Последний отчет археологи представили во время доклада, сделанного в тульском музее-заповеднике «Куликово поле».

Сегодня точно можно сказать, что сражение происходило на площади в два или три квадратных километра. Эпические сцены с фронтами до 10 километров и сотнями тысяч воинов с каждой стороны являются выдумкой историков 19 века, говорят современные ученые.

Но при проведении раскопок возникает ряд трудностей. В четырнадцатом веке любое оружие и металл являлись большой ценностью. Поэтому большинство трофеев местные жители подобрали сразу после того, как битва завершилась. Затем здесь обрабатывали землю и применяли удобрения, которые способствуют быстрой коррозии металлов.



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