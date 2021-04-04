Сына крупнейшего красноярского застройщика задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали Константина Егорова, сына главы компании «Сибиряк» – крупнейшего застройщика Красноярска, его подозревают в мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что Егорова задержали в Краснодаре по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1, передает РИА «Новости».

В субботу в доме главы «Сибиряка» Владимира Егорова работали силовики.

«Он (Константин Егоров) находится в статусе подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по делу о мошенничестве в краевой больнице», – сказал источник.

Он уточнил, что мера пресечения сыну Егорова пока не избиралась.

В январе сообщалось о возбуждении уголовного дела по этому же составу в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По предварительной версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке по госконтракту в краевую больницу, на более дешевое.

Подрядчиком строительства корпуса больницы была компания «Сибиряк», до этого она занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Ранее чиновника из аппарата алтайского губернатора обвинили в мошенничестве.