 

Умерла актриса Нина Зоткина

04.04.2021, 5:46, Новости дня
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Советская и российская актриса кино и театра Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни, сообщил режиссер Михаил Дегтярь.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», – написал Дегтярь на своей странице в Facebook.

О смерти артистки он узнал от сокурсницы по ВГИКу, которая живет по соседству с квартирой Зоткиной. По некоторым данным, тело актрисы пролежало несколько дней, пока соседи не почувствовали запах.

Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года, окончила Щукинское училище, работа в «Мосфильме».

Лучшие ее роли – Оля Чумакова в драме «Двое в пути» Леонида Марягина(1973) и Евгения в фильме «Расписание на завтра» Николая Александровича (1976).

За фильм «Двое пути» Нина Зоткина получила две премии – приз за лучшую женскую роль и приз критики Международного кинофестиваля в Праге в 1974 году и приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Донецке в 1974 году.



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