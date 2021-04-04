Российские корабли провели стрельбы в Японском море

Корветы «Громкий», «Совершенный» и тральщик «Яков Баляев» провели артиллерийские стрельбы в Японском море, говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.

«Корабли Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать в море элементы второй курсовой задачи (К-2) и совершенствуют навыки ведения морского боя одиночным кораблем», – говорится в сообщении флота. В маневрах участвовали новейший тральщик ТОФ «Яков Баляев» и корвет «Совершенный», сообщается в пресс-релизе.

«Еще один корвет Приморской флотилии разнородных сил «Громкий» из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 вел огонь на подавление невидимой береговой цели. Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», – сообщила пресс-служба флота.

Ранее Черноморский флот РФ приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил, в ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.