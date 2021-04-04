 

Мнение: Коротко по Донбассу. 03.04.2021

04.04.2021, 5:28, Разное
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Боевые действия на Донбассе 2 апреля по версии наблюдателей ОБСЕ. Наиболее интенсивные боевые действия шли к северу от Донецка и на Бахмутке.

Прочее.

1. ВСУ за вчера признала одного убитого (подрыв на мине) + еще один персонаж застрелился в тыловой части (учебный центр "Десна")
2. С обеих сторон по-прежнему фиксируется передвижение колонн и эшелонов с техникой.
3. Украина уже традиционно предложила подключить в Минский и Нормандский формат США. Этим промышлял еще Порошенко и результат будет тот же самый.
4. Относительно убитого ребенка. Группы связанные с СБУ и ИПСО разгоняют фейковую фотографию убитого ребенка, выдавая за него другого ребенка убитого ВСУ. Смысл простой, вбросить фейк, а потом заявить, что ВСУ никого не убивали, а в ДНР разгоняют фейки. Так что будьте внимательны.

5. В ДНР снова объявился сербский снайпер Деян Берич https://twitter.com/OGligic/status/1378066152702808064

Источник: Colonel Cassad



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