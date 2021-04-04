 

В Японии ищут причины хороших способностей к изучению иностранных языков

04.04.2021, 5:22, Новости дня
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В Токийском университете провели ряд экспериментов с группой добровольцев, которых поместили в совершенно незнакомую языковую среду и попросили выучить хотя бы несколько фраз на иностранном. При этом ученые фиксировали активность головного мозга.

В результате удалось установить, что изучение иностранных языков затрагивает сразу несколько мозговых центров. Чем выше их активность, тем быстрее человеку удается изучить иностранный язык.

Кстати, в системе образование именно иностранные языки считаются наиболее сложными предметами. Японские ученые уже приоткрыли тайну того, почему одним людям они даются достаточно просто, другим же не даются вовсе. Однако в дальнейшем они попытаются исследовать, что происходит с человеческим мозгом, когда одновременно идет изучение сразу нескольких языков.



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