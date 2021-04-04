 

Мед оказался отличным средством против усталости

04.04.2021, 5:22, Новости дня
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Ученые давно говорят о пользе регулярного употребления меда. Однако в последнее время им удалось установить еще одно важное качество данного продукта.

Как оказалось, мед помогает организму лучше справляться с усталостью. Для того чтобы достичь этой цели, человеку достаточно съедать всего одну ложку меда в день со стаканом обычной чистой воды.

Эксперты говорят, что мед помогает организму расширять сосуды и насыщает кровь необходимым количеством сахара, который, кстати, отличается от того, что содержится в шоколаде и других продуктах. Также мед рекомендуется для людей, пытающихся сбросить лишний вес или справиться с целым рядом заболеваний. Такого количества полезных веществ не найти ни в одном другом продукте, утверждают ученые.



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