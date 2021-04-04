В минобороны ФРГ заявили о «росте вызовов» из-за действий России

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что действия РФ якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.

«Вызовы растут – с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения России», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

По ее словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США». Крамп-Карренбауэр не привела при этом примеров или каких-либо подтверждений своей точки зрения.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны ФРГ. По его словам, в самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов. «Как их можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угрозы, тем больше потребуется денег, чтобы от нее защититься. Поэтому и звучат такие речи», – отметил специалист.

Леонков подчеркнул, что РФ старается вести достаточно открытую политику и никому не угрожает. «Но, однако, любое, что происходит в России: военные учения, испытание новых видов вооружения, которые заменяют старые, – все это называется угрозами. В сентябре будут учения «Запад-2021», к этим учениям уже готовят информационную повестку: Россию будут обвинять во всех тяжких грехах… Будут звучать самые фантастические сценарии», – заключил он.

В декабре прошлого года Крамп-Карренбауэр заявила, что стране необходимо инвестировать в свою обороноспособность из-за российской программы вооружений. Она также заявляла, что угроза со стороны РФ стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что новый министр обороны ФРГ хочет «показать крутизну», предлагая разговаривать с Россией с позиции силы. Он призвал не придавать подобным словам особого значения.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя газете ВЗГЛЯД слова немецкого министра, отметил, что «такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США».