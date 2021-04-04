Глава ГИБДД заявил о резком росте смертности в авариях с такси

За год число погибших в ДТП с такси выросло на 20%, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 19-20 годов, согласно той статистике, которую мы имеем сейчас. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг. Погибают пассажиры», – цитирует заявление Черникова в эфире канала «Россия 24» РИА «Новости».

По его словам, за год количество погибших в ДТП с такси выросло на 20%, и здесь ведомству нужно обратить внимание как на организацию работы такси, так и на уровень профессионализма таксистов.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.