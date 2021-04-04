 

Глава ГИБДД заявил о резком росте смертности в авариях с такси

04.04.2021, 4:52, Новости дня
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За год число погибших в ДТП с такси выросло на 20%, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 19-20 годов, согласно той статистике, которую мы имеем сейчас. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг. Погибают пассажиры», – цитирует заявление Черникова в эфире канала «Россия 24» РИА «Новости».

По его словам, за год количество погибших в ДТП с такси выросло на 20%, и здесь ведомству нужно обратить внимание как на организацию работы такси, так и на уровень профессионализма таксистов.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. 



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