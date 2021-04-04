Грозит ли Украине «русское лето»

Граница противостояния между Россией и США теперь проходит и по Донбассу.

Долгожданный телефонный звонок президента США президенту Зеленскому прозвучал 2 апреля. По сведениям из американских источников, которые привели украинские СМИ, разговор длился минут 30–40. Глава президентского Офиса Андрей Ермак насчитал 50 минут, то есть «около часа», о чем тоже сказал медиа. После недавней видеоконференции нормандской четверки в усеченном формате «Макрон — Меркель — Путин», воспринятой официальным Киевом как оскорбление («Говорить об Украине без Украины?!»), каждая лишняя минута диалога идет на вес войны и мира в Донбассе.

Если позволительно сравнить звонок главы Белого дома с уколом вакцины от коронавируса, то терапевтический эффект уже налицо. Украинская власть почувствовала прилив уверенности, сарказм Кремля по поводу отсутствия контактов Зеленского с «дядей Сэмом» обнулился. Ставки в противостоянии сторон поднялись еще выше. Но стороны (в контексте) — США и РФ.„

То, что влияние европейских лидеров на Киев теперь несколько уменьшится, а Штатов — возрастет, косвенно подтвердил и сам Зеленский.

«Мы стоим плечом к плечу, когда идет речь о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — сказал он.

Еще с большей определенностью высказался по теме Алексей Резников, вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В вечернем эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» он заметил, что Байден «делит мир на демократические и авторитарные страны». И, по мнению Резникова, очевиден факт «холодной войны — два, посредине которой оказались Украина и Беларусь». Он допустил, что с большой долей вероятности нормандский формат будет изменен: «Участие в нем США является возможным на разных уровнях».

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Наблюдатели замечают: телефонное общение в тот же день Путина с Лукашенко, имевшее формальный повод (День единения народов РФ и Беларуси), также походило на перекличку союзников — не только по духу. Украина, поддержавшая протесты белорусской оппозиции, принявшая у себя сотни беженцев от диктаторского режима, называющая Лукашенко самопровозглашенным президентом, вряд ли может рассчитывать на лояльность Минска, если дойдет до часа «Ч». А протяженность украино-белорусской границы — больше тысячи километров…

Осведомленность администрации Байдена о том, что происходит сейчас в Донбассе, достаточно глубока. Известно минимум о трех телефонных разговорах на высшем уровне на минувшей неделе между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами. Финальным подготовительным этапом телефонного общения президентов стал разговор между советником по национальной безопасности Байдена Джейком Салливаном и главой Офиса Андреем Ермаком. Упредительным выстрелом в воздух — срочная, по инициативе США, встреча в Брюсселе 1 апреля послов стран — членов НАТО, где обсудили всплеск насилия в Донбассе. Тогда же украинские СМИ сообщили со ссылкой на Politico и The New York Times о приведении Европейским командованием вооруженных сил США войск в боевую готовность наивысшего уровня. Накануне, после очередного нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня, возле поселка Шумы Донецкой области погибло четверо украинских военных.

Издание «Европейская правда» процитировало спикера Госдепа Неда Прайса на брифинге в Вашингтоне — мол, Штаты предостерегают Россию от «запугивания» Киева на фоне наращивания российского военного присутствия на кордоне с Украиной. Как известно, об этом факте главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак доложил на внеочередном заседании Рады. По его словам, под видом подготовки к учениям «Запад-2021» РФ сконцентрировала в Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму 28 батальонных тактических групп.

Руслан Хомчак. Фото: Zuma / TASS

„

По данным Хомчака, на оккупированной части Донбасса развернуто 14 полков, ими руководят кадровые офицеры РФ, там же находятся 2 тысячи военных советников и инструкторов, они готовят разведчиков.

Киев тоже не сидит сложа руки. Указом президента Зеленского введено в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». Военная доктрина подтверждает защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из важнейших функций государства и дело украинского народа, способствует интеграции в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Подчеркнуто особо: Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, поскольку это привело бы к чрезмерной милитаризации и истощению экономики. Но поддержание баланса и синергия военных и невоенных средств обеспечения безопасности — обязательно.

Российский истеблишмент отреагировал на документ предсказуемо: «Пытается удержать падающий рейтинг!» Реакция американских партнеров — новый пакет помощи от Пентагона, 125 млн долларов для обучения бойцов, приобретение снаряжения и помощь военных советников.

Солдат ДНР на линии сопротивления к югу от Донецка. Фото: Reuters

Ольга Мусафирова

—