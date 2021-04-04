Мнение: “Поход на восток”

Глава украинского еврейского комитате Эдуард Долинский о государственной программе по героизации военных преступников УПА занимавшихся истреблением гражданского населения УССР.

Финансируемый из бюджета Украинский культурный фонд оплатил создание интерактивной карты "Поход на Восток. Как ОУН воевала во всех уголках Украины". Кликаете на город и читаете о героической борьбе украинских националистов.

Мне тоже интересно, я беру и кликаю, скажем, на Винницу. Читаю про героя Степана Янишевского: "будучи замначальника полиции Винницы, передавал ОУН деньги и ценности, которые полиция конфисковала у спекулянтов и преступников".

Степан Янишевский – нацистский военный преступник, полицай, соучастник массового убийства около 30 тысяч евреев Винницы. Деньги и ценности о которых говорится – это награбленное у евреев перед смертью имущество. Но об этом в тексте ничего нет. Янишевского казнили в 1948 году.

Если вы кликнете на Луганск, то узнаете о герое освободительной борьбы Максиме Бернацком – редакторе газеты "Нове життя".

1 ноября 1942 года, в день массового убийства евреев Луганска, Бернацкий разместил в своей газете анекдот под названием "Мошки и Соломошки":

"Калинин разговаривает с селянами: Ну, как вы боретесь с вредителями сельского хозяйства? Крестьяне не понимают, о каких вредителях идет речь. Ну вот, например, с долгоносиком, с мошками, – поясняет Калинин. А, Мошки, обрадовались селяне, – да если бы нам позволили, то и с Мошками и Соломошками мы бы в один миг расправились".

Борца за независимую Украину, нацистского коллаборанта Бернацкого казнили в 1945 году.

И так со всеми остальными персонажами – ни одного слова об участии в преступлениях.

Эта интерактивная карта – очередной фейк отбеливающий преступления ОУН за государственные деньги. Но, сколько бы они не потратили денег, как бы не оправдывали преступников – все бесполезно – правду не скрыть!

https://www.facebook.com/photo?fbid=4193695513995818&set=a.783668934998510 – цинк

С 2014-го года поход украинского нацизма на восток возобновился.

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