 

На исследование безопасности ядра Linux РФ потратит 300 млн рублей

04.04.2021, 4:28, Новости дня
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Представители Федеральной службы ТЭК сообщили, что работы по проверке безопасности ядра Linux обойдется в 300 миллионов рублей. Также в данном проекте участвуют специалисты из Института системного программирования имени Иванникова.

Первоначально инвестиции пойдет на создания специального центра по изучению ядра Linux. Исследования рассчитаны на период до 2023 года. В результате должны появиться разработки, благодаря которым Linux должен стать абсолютно безопасной операционной системой, говорят эксперты.

В последние годы активность людей в Интернете значительно увеличилась. Все больше сфер нашей жизни зависят от глобальной сети. Однако и киберугроз становится все больше. Поэтому так важно получить максимально безопасное программное обеспечение.



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