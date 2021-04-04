Fox News – MSNBC по ошибке назвал протаранившего КПП у Капитолия «белым мужчиной»

MSNBC допустил серьёзную фактическую ошибку. При освещении нападения на Капитолийский холм телеканал сообщил, что злоумышленником был «белый мужчина». В действительности же им оказался 25-летний афроамериканец Ноа Грин, который относил себя к последователям религиозной организации «Нация ислама», передаёт Fox News.



Reuters

Телеканал MSNBC назвал подозреваемого в недавнем нападении на Капитолий «белым мужчиной». Эта фактическая ошибка была допущена в эфире программы Katy Tur Reports, передаёт Fox News.

«Вопрос в том, в каком состоянии находятся сотрудники полиции Капитолия, которые получили ранения, когда этот человек выбрался из машины и атаковал их ножом. По нашим данным, за рулём автомобиля находился белый мужчина», — заявил корреспондент MSNBC Пит Уильямс.



В действительности же, как выяснилось позже, подозреваемым оказался 25-летний темнокожий Ноа Грин. Предположительно, он врезался на своём седане в двух полицейских, охранявших северные ограждения Капитолия. Рядом с этим местом находится вход, через который законодатели и их помощники попадают в конгресс, обращает внимание Fox News.

На своей странице Facebook, которая была удалена, Грин описывает себя последователем движения «Нация ислама» (NOI). Он публиковал различные фотографии и видеоролики с собраний этой религиозной организации.

Самой последней публикацией Грина стало видео с выступлением лидера NOI Луи Фаррахана, известного своими антисемитскими взглядами, под названием «Распятие Майкла Джексона». В нём проповедник утверждает, что «Иисус не был мессией», и называет «христианское богословие ложью», подчёркивает Fox News.

Кроме того, в посте от 17 марта Грин жалуется, что потерял работу на фоне пандемии коронавируса. По его признанию, только религиозные убеждения помогают ему жить дальше.

В результате атаки Грина был убит один из сотрудников полиции Капитолия Уильям Эванс. Второй страж правопорядка получил ранение и был отправлен в больницу. Его состояние остаётся стабильным, отмечает Fox News.

Комментарии читателей на сайте Fox News:

HoodooOpr8r: Это не было ошибкой. Они намеренно вводили общественность в заблуждение, чтобы продвигать политическую повестку. Даже с учетом того, что сейчас известно о злоумышленнике, у них всё ещё будут сторонники, верящие этому сообщению. Ведь так заявил волшебный говорящий ящик, следовательно, эта информация — правда.



ChuckThemAll: А с чего вы взяли, что это была ошибка? Я думаю, идея в том и состоит, чтобы внедрить мысль первой новостью в надежде, что она останется в сознании большинства людей, даже если позже опровергнуть эту дезинформацию. Точно не знаю, но не удивлюсь, если в основе этого лежит какая-то психологическая теория.



PO–AM: У меня есть совершенно оригинальная идея, наверное, слишком радикальная, чтобы её рассматривать, но я всё равно ею поделюсь. Что, если пресса будет сообщать об инцидентах достоверно, дожидаться фактов, прежде чем делать выводы, и не лезть со своей политической повесткой в рассказываемую историю? Нет, теперь, когда я вижу, что написал, то понимаю: это никогда не сработает. Это слишком справедливый, беспристрастный и фактологический подход, который не преследует определённые цели. Но вот если бы левые сделали бы честный репортаж, то это было бы настоящей новостью.

wy66: Простите, MSNBC, но вы просто выдаёте желаемое за действительное.



MichaelBayne: К сожалению, сегодня новостные организации не сталкиваются с последствиями за ложные сообщения или, в данном случае, за попытки предсказать результат в погоне за рейтингами. В сегодняшнем мире технологий должно следовать наказание. Дезинформация повсюду, и постыдно, что существует так много способов её распространения.



happilyoutofstep993: Ошибочно? ЕДВА ЛИ. Бездоказательно? Абсолютно. Они с нетерпением ожидали, что преступником окажется белый мужчина. Держу пари, они были так взволнованы, что писали эту историю, пока отряды поддержки ещё добирались до места преступления.

Twilks: Не ошибочно, преднамеренно. Как говорил (ведущий телеканала NBC. — ИноТВ) Лестер Холт, если репортёры не видят причин расследовать другую сторону истории, то их версия является правдой.



DTiangcoVengeance: У них был готов предвзятый шаблон до выхода репортажа. Они просто забыли внести некоторые коррективы.



chi2virginia: Они делают это специально, зная, что подавляющее большинство или вообще все зрители никогда не услышат опровержения.

Daleyeah: То есть политическая повестка уже была подготовлена … и после этого люди удивляются, почему те, кто считают себя настоящими американцами, не верят прессе …