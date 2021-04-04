 

TVE – бразильские мэры и губернаторы обвиняют Болсонару в катастрофической ситуации в стране и просят международной помощи

04.04.2021, 4:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне того, как в Бразилии каждый день почти 4 тыс. человек умирают от коронавируса, её президент Жаир Болсонару продолжает выступать против карантина и жёстких мер, передаёт TVE. Многие мэры и губернаторы обвиняют бразильского лидера в нынешней катастрофической ситуации в стране и уже обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи.

В Сан-Паулу ночные похороны теперь проходят каждый день. Могильщики не справляются.

«Страдают в основном бедные люди», — жалуется один из родственников.

В Рио-де-Жанейро опустошают самые старые захоронения, чтобы освободить таким образом место.

В Бразилии ежедневно от коронавируса умирают почти 4 тысячи человек. В марте было 66 тысяч погибших — в два раза больше, чем в феврале.

«Хотелось бы, чтобы как можно скорее появилось больше вакцин», — говорит эта жительница Рио-де-Жанейро.

В Бразилии полную вакцинацию прошли едва ли 5 миллионов человек из 211 миллионов жителей страны.

Но президент Болсонару — против карантина и жёстких мер. По его мнению, сейчас всё хорошо. Он заверяет, что вакцинируется последним, если посчитает нужным.

Против него выступает серьёзная часть мэров и губернаторов, которые обвиняют президента в том, что он в ответе за нынешнюю катастрофу. И теперь они просят международной помощи.

Политический раскол ощущается и на улицах. Сторонники Болсонару на этой неделе, в годовщину госпереворота 1964 года, выступали за вмешательство военных.

«Это милитаризованное правительство, устраивающее геноцид», — заявляют левые.

В Министерстве здравоохранения за год пандемии сменилось уже 4 министра.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Замглавы МИД возложил на США всю ответственность за ухудшение отношений с Россией

14.08 / Chery обновила полноразмерный кроссовер Jetour X90

13.02 / Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения из-за непогоды

14.08 / WSJ – переход на личности — Трамп назвал напарницу Байдена «сумасшедшей»

14.02 / Newsweek – в тесноте сирийского неба недалеко и до воздушного инцидента

01.04 / 31 марта на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

16.07 / В Париже возобновил работу Disneyland

31.10 / Bloomberg – Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков в США после выборов

22.10 / Metro – Мадуро обещал привить всех венесуэльцев от COVID-19 российской и китайской вакциной

07.09 / Рекорд для Книги Гиннесса. Австриец два с половиной часа просидел в кубе со льдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)