Япония решила использовать F-35 для защиты удаленных островов от Китая

Силы самообороны Японии намерены разместить первые приобретенные у США истребители F-35B на базе Нютабару на юго-западе страны и рассчитывает использовать машины «в качестве козыря» для защиты удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая, сообщили источники издания «Иомиури».

По имеющимся у издания сведениям, вопрос размещения истребителей согласовывается Токио с властями префектуры Миядзаки. Начало полетов истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Сил самообороны Японии запланировано на 2024 год, передает ТАСС.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, 29 марта Япония обнаружила китайские корабли у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. 8 февраля Япония выразила протест из-за кораблей Китая у островов Сенкаку. Еще один протест Токио заявил из-за кораблей КНР у островов Сенкаку 9 декабря 2020 года.

В октябре 2020 года командующий контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер сообщил, что военное командование США в Японии допускает возможность переброски солдат для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем и являются предметом спора между Токио и Пекином. В марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.