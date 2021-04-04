 

Все суда, застрявшие из-за севшего на мель контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал

04.04.2021, 3:42, Разное
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Все 422 суда, застрявшие из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель, прошли через Суэцкий канал. Об этом со ссылкой на заявление главы администрации канала Усама Рабиа сообщает El Balad.

Сегодня через канал прошло группа из 61 суда, находящиеся на входе в Суэцкий канал с момента аварии, а также еще 24, которые прибыли туда после разблокировки.

Ever Given, которое направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам, 23 марта сел на мель и заблокировал движение сотен суден. Контейнеровоз развернуло, из-за этого Ever Given уперся носом в один берег, кормой — в другой. Сообщалось, что общая стоимость нефти из России, застрявшей из-за заблокированного движения, могла составлять 160 млн долларов.

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта. Для этого были задействованы 10 буксиров, также потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка на глубину 18 метров. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала для ее администрации может составить около 1 млрд долларов, говорил глава администрации канала.

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Источник: Новая газета



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