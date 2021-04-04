Мнение: Лучше диктатура, чем марионеточная демократия

Белорусское государственное телевидение объясняет, почему сильная диктатура лучше марионеточной демократии на примере соседней Украины. От былого политеса в отношении Зеленского не осталось и следа.

Вот давно бы так, а то все многовекторничали. Подобное разительное изменение отношений Белоруссии к Украине, одно из позитивных последствий неудачных попыток свержения Лукашенко.

Единственная поправка – нет на Украине никакой демократии, там нацистский режим проводящий террористическую политику по отношению к собственному населению.

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