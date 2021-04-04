В NASA сообщили о начале сборки межпланетной станции Europa Clipper

Как сообщили представители NASA, запуск новой межпланетной станции намечен на 2024 год. Однако процесс сборки Europa Clipper уже начался.

Название космического аппарата говорит о том, что его направят к спутнику Юпитера Европе. Там космическая станция займется изучением поверхности планеты-спутника: ее льдов и подледного океана.

Ранее астрономы не раз фиксировали выбросы гейзеров из подледных резервуаров на Европе. Это значит, что существует огромная масса воды подо льдом, которая не замерзает, скорее всего, под влиянием гравитации Юпитера. Сильнее ее в нашей системе является только притяжение Солнца. Теперь ученых интересует, существуют ли на Европе условия для развития микробиологии.