Мнение: О последней войне Путина

История рискует повториться. Классика же – войны никто не хотел, война была неизбежна ©

В данном случае речь идёт о войне России и у самых границ России. Со старым и хорошо известным противником – Украиной. И об этом сейчас, в пору традиционного весеннего обострения, не говорит только ленивый.

Видимо, витает что-то такое в нынешнем ковидном воздухе.

Что ж, давайте разберёмся.

Есть минимум две противоположных точки зрения на проблему. Первая – мол, нынешний российский президент Владимир #Путин после долгого сидения в бункере двинулся рассудком и решил начать второй раунд войны с Украиной. Чтобы закончить начатое – пробить сухопутный коридор в #Крым и одновременно второй – в Приднестровье. Ну и заодно радикально решить украинский вопрос. Якобы для этого он сосредоточил мощный военный кулак, который вот-вот приведёт в действие. Обратный отсчёт запущен и до конца мирной жизни остался месяц-два, не более.

Вторая точка зрения привычно винит во всём противную сторону. Дескать, внутриукраинская социально-политическая ситуация такова, что нынешний киевский режим оказался на грани нового майдана, из которого привычно ищет выход в войне. Якобы, без войны, пусть даже заранее проигранной, внятных перспектив у киевских властей просто не остаётся. Поэтому президент Украины Владимир #Зеленский и его окружение верят всем обещаниям из Вашингтона о поддержке и готовы исполнить любые приказы американских «хозяев», с рекордной скоростью набивая свои банковские счета в стране и за рубежом и готовясь к роли «правительства в изгнании».

Очевидно, что изъяны есть у каждой из приведённых вкратце позиций.

Какими бы странными до сих пор ни казались поступки Владимира Путина, у них, по крайней мере, была чёткая внутриполитическая подоплёка и логика. Которой сейчас не угадывают даже самые отъявленные конспирологи – оттого и главная «версия»: сбрендил.

Но, в отличие от ситуации 7-летней давности, нынешний хозяин России уже обеспечил себе все возможности остаться в Кремле как минимум до 2036 года (или до тех пор, пока Господь не призовёт его к себе). Вся несистемная #оппозиция деморализована и разгромлена, протестная активность на минимуме за последние 20+ лет, население не обнищало до такой степени, чтобы стихийно взяться за вилы и топоры, а #экономика худо-бедно пыхтит, поддерживаемая выросшими ценами на #нефть и газ. Да и к постепенному снижению реального жизненного уровня россияне как-то уже привыкли, притерпелись. И готовы терпеть дальше. Наконец, вопросы транспортного обеспечения Крыма и Севастополя закрыл безумно дорогой Крымский мост, а проблема водоснабжения полуострова, по крайней мере, на ближайшую перспективу утратила ту остроту, из-за которой начинаются войны.

С другой стороны, прямое военное нападение России на Украину, пусть даже и прикрытое фиговым листочком «помощи Донбассу» вполне может повлечь – как минимум, в экономическом плане – ровно те же последствия, что и вторжение Ирака в Кувейт 30+ лет назад. И в окружении Владимира Путина это хорошо понимают даже убеждённые «ястребы». Которые вовсе не горят желанием отправиться в рай вслед за своим патроном.

Теперь об украинской стороне. Да, с 2015 года реализация «Минских соглашений» не продвинулась ни на дюйм, и каждая сторона яростно обвиняет в этом противную. Но складывается впечатление, что именно такой status quo устраивает абсолютно всех как в российском, так и в украинском истеблишменте. РФ получила «замороженный конфликт», с которым в целом смирился Запад, и возможность влиять через него на внутриукраинскую политику. Киев, со своей стороны, сохраняет все возможности для консолидации нации на основе доминирующей идеи «Украïна — це не Росiя!». Ну и попутно мелкие бесы с обеих сторон делают свои маленькие гешефты на продолжающемся конфликте, от контрабанды до мародёрства.

Кроме того, идея, что именно украинская власть ищет выход из социально-экономического кризиса в переводе замороженного конфликта в горячую стадию, выдаёт с головой русский характер её авторов. Менталитет среднего украинца за годы независимости надёжно усвоил принцип сменяемости власти, и его разделяют все те, кто к этой власти приходят. Даже такой отморозок, как бывший президент Виктор Янукович не решился идти до конца в борьбе за сохранение президентского кресла и выбрал бегство вместо гражданской войны или внешнего вмешательства. Хотя мог бы, например, призвать на помощь российские войска, в феврале 2014 года уже приведённые в полную боевую готовность для защиты законной власти в Киеве.

Вот такие расклады. И вопросов теперь два.

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