Тихановская попросила международные структуры поддержать оппозицию Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что обратилась вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич к международным структурам с призывом поддержать координационный совет (КС) белорусской оппозиции.

«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич (входит в президиум КС, ранее выехала в Германию – прим. ВЗГЛЯД) и 55 членами основного состава координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе – ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», – говорится в заявлении Тихановской, распространенном ее пресс-службой, передает РИА «Новости».

Она отметила, что многие лидеры КС находятся «в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит, не могут голосовать при принятии решений».

Тихановская подчеркнула, что совет действует в правовом поле Белоруссии и власти республики должны прекратить давление на него. «Все, чего мы хотим, – это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Призываю международное сообщество поддержать координационный совет. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле», – говорится в обращении.

Накануне белорусский комитет госбезопасности (КГБ) включил в список причастных к террористической деятельностей экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и Павла Латушко.

Напомним, Тихановская заявила, что сторонники оппозиции могут совершить в Белоруссии мирную революцию. В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.