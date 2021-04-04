Число выявленных случаев коронавируса в Канаде приблизилось к 1 млн

Число выявленных случаев коронавируса в Канаде за последние сутки возросло на 5865, превысив 999 тыс., сообщило министерство здравоохранения страны.

Число инфицированных коронавирусом в Канаде в субботу достигло 999555 человек. Всего в стране зарегистрировано 23050 летальных исходов, за последние сутки умерли 42 пациента, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения страны представило данные о 8951 случае заражения, из которых на 3 апреля пришлось 5865. Остальные случи были выявлены 2 апреля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 2 апреля ведомство проинформировало о 2686 новых инфицированных.

Напомним, 29 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации приостановил вакцинацию населения младше 55 лет британско-шведским препаратом AstraZeneca. Ранее министерство здравоохранения Канады обязало производителей вакцин AstraZeneca и Covishield разместить в инструкции предупреждение о тромбозах.