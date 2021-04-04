Мнение: Техническое 04.04.2021

Техническая информация.

1. WhatsApp сегодня удален и по нему я более недоступен. Для связи по тому же номеру телефона можно писать в Телеграм, который на обозримую перспективу будет основным мессенджером https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь), который де-факто является вспомогательным блогом (а в случае, если с ЖЖ что-то случится, то он будет основным), существующим параллельно с "Рупором Тоталитарной Пропаганды". Если есть какие-то вопросы по контактам (в том числе личного характера), блогу или предложениям информационного или иного сотрудничества, можно писать на почту [email protected]

Если кто-то не добавлен в личные контакты Телеграм из записной книжки в WhatsApp напишите, добавлю, мало ли, вдруг кого забыл.

2. Идентичным образом сворачиваются контакты через Facеbook и Twitter – писать лучше в ТГ, в ЖЖ или на вышеуказанную почту. Если честно, времени не хватает даже на то, чтобы разгребать почту, ЛС в ЖЖ и контакты в Телеграм. Поэтому курс на сокращение каналов сообщений будет продолжен и сводиться в 2-3 основных канала коммуникации, остальные будет игнориться в силу физического отсутствия времени на проверку всего потока. Уж не серчайте, секретаря, чтобы все это разгребать нет и пока не предвидится. Нагружать модератора еще и этим, было бы циничным издевательством. Кстати, с начала года (в основном усилиями модератора) в расстрельный подвал отправлено 503 аккаунта. Если вы полагаете, что массовые репрессии не проводятся, то это лишь потому, что "власти умело скрывают страшную ПРАВДУ".

3. Также сейчас занимаюсь крайне интересным (нет) делом – постепенно перехожу с "Хрома" на "Яндекс-Браузер". На "Хроме" сидел с 2007 года, поэтому отвыкать тяжело, но надо. В целом, "Хром" субъективно где-то на 10-20% удобнее, но разница не так критична, так что скорее всего все дело в привычке.

4. Заодно по мотивам теста канала на Рутубе https://colonelcassad.livejournal.com/6673709.html, решил по совету читателей потестить и "Яндекс-Эфир". Также слепил текстовый канал https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_4463478807486923779 и залил туда несколько видео.

Видео ареста американских ЧВКшников из Silvercorp в Венесуэле в прошлом году.

В целом, выглядит менее удобным, чем Rutube.

Пишите, как проигрывается видео в ЖЖ – быстрее/медленнее Youtube или Rutube.

Это все пока поиски и прикидки, куда лучше видео заливать.

PS. На заглавной фотографии (из сообщества "Студент-историк") английский офицер, художник и коллекционер Горацио Гордон Робли со своей коллекцией мокомокаи. Доминион Новая Зеландия. Великобритания. 1 января 1895 года.

Фотограф – Генри Стивенс. Мокомокаи (маори mokomokai) — высушенные головы маори, коренных жителей Новой Зеландии, лица которых украшены традиционной маорийский татуировкой, или та-моко (маори tā moko).

В начале XIX века, во время Мушкетных войн, были ценным предметом торговли.

Варвары и цивилизация.

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