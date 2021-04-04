Сервис Movika приобретен «дочкой» крупного российского банка

Представители «Сбербанка России» объявили о намерении полностью интегрировать в свою коммерческую экосистему сервис Movika. Так, дочернее предприятия финорганизации ООО «Цифровые активы» приобрела уже 58% акций Movika. В ближайшее время долю собственности хотят нарастить до 80%.

Напомним, что в позапрошлом году сервис Movika запустил стартап под названием Interactive Platform. Проект тут же привлек инвестиций на полмиллиона американских долларов.

Так как предложенные технологические решения в рамках стартапа признаны полезными и качественными, «Сбербанк России» решил взять компанию под свое крыло, а также использовать разработки для повышения качества обслуживания многомиллионной армии клиентов.