 

Мнение: Меченая пресса

04.04.2021, 2:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов, работающих на митингах, маршах, пикетах и прочих протестных акциях.

Отныне на протестных акциях журналист должен быть жилет неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами и надписью «Пресса», на которой должен быть еще и бейдж прямоугольной формы белого цвета , на которой должны быть указан ФИО журналиста, его фотография и должность, название СМИ, дата и номер его регистрации, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия бейджа….

Хорошо хоть, что бейдж не в виде шестиугольника…

У меня есть сильные подозрения, что прессу решили пометить спецзнаками, чтобы силовики могли спокойно избивать мирных протестующих, предварительно убедившись, что рядом нет прессы. А если рядом есть представители прессы, шустренько изолировать их, и лишь после этого начинать мутузить протестующих…

Иного разумного объяснения, зачем понадобилось метить прессу на протестных акциях, я не вижу…

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Вспышки коронавируса в фитнес-центрах США связывают с отсутствием масок у посетителей

26.03 / Юные поклонницы «забросали» интимными фотографиями экс-солиста MBAND Анатолия Цоя

30.08 / Мнение: Типичная Россия, сменяемость власти в Европе и тряска вождей

25.11 / Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин

26.11 / Борис Корчевников: «Я, по-моему, не женюсь все-таки»

11.01 / Большинство пациентов с COVID-19 страдают от симптомов заболевания после выписки

05.07 / Мнение: Поголодать за Достоевского

11.09 / Мнение: Письмо: “Любитель потрогать и пошло пошутить”

10.11 / Ученые узнали, что важнее для похудения: время приема пищи или количество калорий

07.08 / В Индии при посадке разбился самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)