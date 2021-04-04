Мнение: Меченая пресса

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов, работающих на митингах, маршах, пикетах и прочих протестных акциях.

Отныне на протестных акциях журналист должен быть жилет неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами и надписью «Пресса», на которой должен быть еще и бейдж прямоугольной формы белого цвета , на которой должны быть указан ФИО журналиста, его фотография и должность, название СМИ, дата и номер его регистрации, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия бейджа….

Хорошо хоть, что бейдж не в виде шестиугольника…

У меня есть сильные подозрения, что прессу решили пометить спецзнаками, чтобы силовики могли спокойно избивать мирных протестующих, предварительно убедившись, что рядом нет прессы. А если рядом есть представители прессы, шустренько изолировать их, и лишь после этого начинать мутузить протестующих…

Иного разумного объяснения, зачем понадобилось метить прессу на протестных акциях, я не вижу…

Фотографии отсюда и отсюда

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