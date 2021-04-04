Бывший наследный принц Иордании помещен под домашний арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

«Меня навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил этим утром, который проинформировал, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», – приводит слова бывшего наследного принца Иордани ТАСС.

При этом, как сказал Хамза бен Хусейн, его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес представителей власти Иордании. В то же время бывший наследник престола своем видеообращении прямо указал на недостатки в работе правительства. «Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все очевиднее», – сказал член королевской семьи Иордании.

Принц подчеркнул, что ситуация «достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами».

В свою очередь начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти опроверг сообщения о задержании в Аммане Хамзы бен Хусейна, заверив, что бывший наследник престола находится на свободе.

Кроме того, по данным иорданского агентства Петра, «по соображениям безопасности» в стране были арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и экс-советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадалла.

Тем временем панарабский телеканал Al Mayadeen сообщил о раскрытии в столице Иордании «заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II». По информации телеканала, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен.

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 гг. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла – старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Напомним, 29 марта власти Иордании продлили действие комендантского часа до 15 мая. Ранее король Иордании Абдалла II спрогнозировал голод в Средиземноморье к концу 2021 года на фоне связанных с пандемией кризисов.