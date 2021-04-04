Вот что мы утверждаем

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04.04.2021, 1:54, Разное
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Открытый ответ на открытое письмо юридической службы компании «Конкорд».

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

На редакционную почту поступило открытое письмо от юридической службы компании «Конкорд».

ПИСЬМО ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ «КОНКОРД»

2 апреля 2021 года изданием «Новая газета» выпущена статья под заголовком «Объедки», которая, по оценке юридической службы компании «Конкорд», содержит большой объем недостоверной информации, в том числе про Евгения Викторовича Пригожина. В публикации, с целью ухода от ответственности, автором статьи применяются обороты, позволяющие избежать наказания в суде.

В связи с этим направляем вам открытое письмо с целью получить разъяснения по следующим вопросам:

1) Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни млн рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и воинские части? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.

2) Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более четырех млрд рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.

3) Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений?

Если «Новая газета» не готова ответить на эти вопросы, а также нести полную ответственность в суде за опубликованные сведения, то юридическая служба компании «Конкорд» будет вынуждена констатировать, что издание является низкосортным и непрофессиональным сообществом. Сообществом, которое представляет информацию фейкового содержания с целью обратить на себя внимание, ввести в заблуждение своего читателя и не нести ответственность за совершенные действия.

С уважением

юридическая служба компании «Конкорд»

ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ РЕДАКЦИИ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

Со всеми утверждениями, приведенными в материале «Объедки», можно ознакомиться по этой ссылке. Других утверждений в материале наших журналистов нет.

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Источник: Новая газета



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