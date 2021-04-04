 

Появилось видео взрыва, разрушившего в Киеве два здания

04.04.2021, 1:50, Новости дня
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Видео: dtp.kiev.ua / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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