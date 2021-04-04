Появилось видео взрыва, разрушившего в Киеве два здания
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Видео: dtp.kiev.ua / Facebook
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Видео: dtp.kiev.ua / Facebook
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